Drama zbog hrane ne jenjava: 'Znamo da smo zeznuli. Reci mi u facu ili šuti!'

Nastavak je Olimpijskih igara u ''Životu na vagi'' i sve se vrti oko timske igre i timskog duha! Kandidati će prvi put stati rame uz rame u nizu sportova: od odbojke i rukometa do nogometa i košarke te pokušati osvojiti pet olimpijskih prstena koji donose i do tri kilograma prednosti na idućem vaganju.

''Sad su došli na moj teren. Da vidimo kakvi su u momčadskim sportovima, kako su razvijali koordinaciju i svoje vještine tijekom odrastanja te jesu li se spremni igrati'', odlučno poručuje trener Edo, koji jedva čeka vidjeti kako će se kandidati snaći.

Foto: Rtl

Crveni su u vodstvu s 3:1, no plavci vjeruju da još ništa nije izgubljeno. „Elan u timu je dobar, danas imamo priliku ili izjednačiti ili izgubiti do kraja“, hrabri ekipu kapetan plavih Zvone dok 'crveni Domagoj' poručuje: ''Imamo prednost s velikog izazova tako da nastavljamo.''

Foto: Rtl

Ipak, nije svima sport jača strana. ''Iskreno, nisam ni za kakav sport, ništa od toga nisam trenirala. Jesam s bratom igrala malo košarke i nogomet, ali ništa posebno“, iskreno priznaje Nena dok se Dudo prisjeća starih trauma: ''Svi ti sportovi su moja daleka prošlost. Recimo, kad bi u školi birali timove, uvijek sam odabran među posljednja tri.''

Čeka ih trening koji skriva lekciju

Prva je na rasporedu odbojka, a kandidati će brzo shvatiti kako timska igra nije nimalo jednostavna.

''Ako mi lopta dođe točno u ruke, bit ću dobra. Ako budem trebala trčati za njom, vidjet ćemo“, smije se Kate. No sportski duh samo je dio današnjeg izazova. Nakon borbe za prstene, čeka ih i 'najlakši trening' koji skriva veliku lekciju: ''Pripremila sam kandidatima jedan od najlakših treninga, ali taj trening ima priču iza sebe'', najavljuje trenerica.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

I taman kad pomisle da je dan gotov - slijedi susret koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim: nutricionistica Martina dolazi u posjet. „Martina kad dođe, znamo da smo nešto zeznuli“, priznaje Zvone svjestan da će se otvoriti osjetljive teme o prehrani i samokontroli. A napetost se itekako osjeti i među kandidatima - emocije su uzavrele, a Josipa gubi živce: ''Reci mi onda facu. Ako nećeš, šuti!''

Hoće li timski duh izdržati i ovaj pritisak - ili će drama oko hrane razotkriti ono što su svi pokušavali sakriti? Ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: