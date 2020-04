DRAMA U IZOLACIJI: Žanamari otkrila zbog čega je završila na hitnoj pomoći

‘Maky je teško disao, bila sam stalno uz njega, no sada je sve u redu’, rekla je pjevačica

Žanamari Perčić otkrila je pratiteljima na Instagram Liveu da je nedavno doživjela pravu dramu u izolaciji. Naime, završila je sa suprugom i majkom na hitnoj pomoći, piše Dalmatinski portal.

“Moram to podijeliti s vama. U Makarskoj je veliki broj ljudi u izolaciji te je gotovo nemoguće doći do meštra. Došlo je do začepljenja cijevi u našem stanu, a s obzirom na cijelu situaciju na kraju je moj suprug Maky pokušao riješiti stvar”, otkrila je pjevačica.

“Nakon nekog vremena moja mama je htjela pomoći. Međutim, došlo je do pojave dima te sam na kraju s majkom i suprugom završila na hitnoj pomoći. Maky je teško disao, bila sam stalno uz njega, no sada je sve u redu”, dodala je Žanamari.