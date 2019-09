DRAMA NA PRISAVLJU: Jacques Houdek pobjesnio kad je saznao tko sjedi u žiriju’The Voicea’, umarširao na HRT

Žiri ‘The Voicea’ su dosad činili Indira Levak, Tony Cetinski i Jacques Houdek, a sada će ih zamijeniti Vanna, Davor Gobac i Massimo

Na male ekrane uskoro se vraća glazbeni show “The Voice – najljepši glas Hrvatske”, a kako Večernji list neslužbeno doznaje, postava žirija će biti malo drugačija nego prošle sezone. Naime, od bivših mentora i dalje ćemo gledati Ivana Dečaka, frontmena grupe “Vatra”, kojemu će se pridružiti i neka nova lica.

Nije mu bilo po volji

Žiri popularnog showa dosad su činili Indira Levak, Tony Cetinski i Jacques Houdek, a sada će ih zamijeniti Vanna, Davor Gobac i Massimo. Međutim, tu vijest Jacques nije najbolje prihvatio. On je navodno saznavši za to došao na Prisavlje zahtijevajući da mu objasne zašto se žiri nije u potpunosti promijenio, kako je on očekivao. Kako doznaje Večernji list, najviše ga je zasmetalo to što više nije u žiriju i to da je Ivan Dečak ostao mentor kada je prema njegovom mišljenju “među najgorim mentorima koji su mogli biti u showu“. U početku se šuškalo da će u žiri doći skroz nova lica, ali od njih četvero samo je troje dobilo zamjenu.

Ovo će biti treća sezona “The Voicea”, glazbeno-zabavnog showa u kojemu svaki mentor odabire deset kandidata, a njih četrdeset će se boriti za zlatni mikrofon do siječnja 2020. kad će se proglasiti pobjednik. Sljedeći mjesec gledatelji će saznati tko su nove glazbene nade.

