DRAMA NA DODJELI NAGRADA, LADY GAGA U SUZAMA OTIŠLA DOMA: ‘Moj dragi anđeo umire, želim se oprostiti’

“Nikad neću zaboraviti trenutke koje smo dijelile”, napisala je Gaga

Lady Gaga imala je razloge za slavlje kada je u pitanju karijera. Na dodjeli nagrada Critics’ Choice dobila je priznanje za najbolju glumicu za ulogu u filmu “Zvijezda je rođena”.

Nakon što joj je uručena nagrada pjevačica je brzinula u suze te je priznanje posvetila svima koji su se borili s drogom i alkoholom.

Suze zbog voljene

Iako je bila oduševljena zbog dobivene nagrade koju je pjevačica podjelila s Glenn Close, Gaga je u suzama otišla doma ne bi li se oprostila od svoje kobile Arabelle.

“Počašćena sam i blagoslovljena, što sam osvojila dvije nagrade, za najbolju pjesmu i glumicu, zajedno s Glenn Close. Srce mi je pucalo od ponosa, no rastužila me vijest koja me zatekla nakon dodjela, da moj dragi anđeo, kobila Anabella umire. Žurim se oprostiti se s njom. Njeno ime znači ‘predajte se molitvi’. Uvijek je bila prekrasan konj, naše duše su jedno. Kad je nju boljelo, i mene je boljelo.

Nezaboravni trenuci

Nikad neću zaboraviti trenutke koje smo dijelile. Duge zajedničke šetnje, galopiranje kanjonima. Kako sam je hranila kolačićima. Uvijek će biti dio mene, jako sam tužna. Želim da je prestane boljeti i da joj se otvore vrata raja. Volim te djevojko, kamo si krenula”, napisala je Lady Gaga na Instagramu.