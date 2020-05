DRAGOCJENI TRENUCI SA SINOM: Severina na Instagramu objavila novu fotografiju s Aleksandrom

Severina je konačno uspjela provesti vrijeme sa sinom Aleksandrom

Sudeći po najnovijim fotografijama koje je objavila na svom Instagram Storyju, izgleda da je Severina uspjela provesti vrijeme sa sinom Aleksandrom. Pjevačica je objavila dvije fotografije iz parka, a na jednoj od njih grli sina dok on stoji na ljuljačci.

Podsjetimo, Severina se nedavno vratila iz Beograda gdje je bila u karanteni s obitelji svog supruga Igora. Za to vrijeme, Aleksandar je bio u samoizolaciji s ocem Milanom Popovićem. Pjevačica je sina navodno uspjela vidjeti samo na 15 minuta. No, izgleda da je to sada nadoknadila.

