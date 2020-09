DRAGAN JURILJ LJUBI 27 GODINA MLAĐU STUDENTICU: Poduzetnik se pohvalio fotkama s odmora na Maldivima

Poduzetnik je očito očaran svojom mlađahnom djevojkom pa je podijelio nekoliko njenih atraktivnih fotki s odmora

Dragan Jurilj (49) nedavno je na Maldivima uživao sa svojom djevojkom, 22-godišnjom studenticom i misicom Michelle Korenić.

O njihovoj vezi počelo se šuškati prije dva mjeseca kada su djelovali prisno u šetnji centrom Zagreba, a ljubav očito i dalje cvjeta.

Naime, poduzetnik se pohvalio fotkama s odmora na Maldivima na svom profilu na Facebooku. Jurilj je očito očaran svojom djevojkom jer je objavio nekoliko njenih atraktivnih fotki.

“Već smo dugo u sretnoj vezi, ali ne želimo komentirati našu vezu javno i pokušavamo održati privatnost”, rekla je Michelle u lipnju za Index.

Inače, Michelle studira politologiju, a rodom je iz Pule. Prije tri godine bila je Miss Istarske županije na izboru za Miss Hrvatske. Iako nije odnijela pobjedu na tom izboru, 2018. je predstavljala Hrvatsku na Miss Earth World.

“Upravo nas je to spojilo, s obzirom na to da je to svjetski izbor ljepote s naglaskom na zaštitu okoliša, a Dragan se bavi obnovljivim izvorima energije”, otkrila je za Index.