DOSTA VAM JE DA VAS OBITELJ ISPITUJE ZAŠTO STE SOLO? Obožavana glumica upravo je smislila savršen odgovor na to pitanje

Glumica Emma Watson oduvijek je nastojala držati svoj privatni život podalje od očiju javnosti i u intervjuima je radije govorila o svojem poslu i angažmanu na promicanju jednakosti između žena i muškaraca

Zvijezda filmova o Harryju Potteru koja u travnju puni 30 godina za britanski časopis Vogue progovorila je o pritisku i tjeskobi koju je osjećala zbog činjenice da se približava tridesetoj, a nema stalnog partnera, stabilnu karijeru, a ni dijete.

“Mislila sam – zašto svi prave toliku frku zbog tog tridesetog rođendana? To nije tako strašno… Onda sam napunila 29 i bilo je – ‘oh bože, tako sam tjeskobna zbog toga”.

“Stalno sam osjećala tjeskobu zbog tih subliminalnih poruka. Ako niste izgradili dom, udali se i rodili dijete ili ako do tridesete nemate stabilnu karijeru, počinjete osjećati tjeskobu jer mislite da je to nešto obvezno”, rekla je.

No sada kaže da je odustala od toga da na pitanja odgovara da je “singl”.

“Dugo mi je trebalo da dođem do spoznaje da sam sretna zato jer sam sama. Nazvala bih to vezom sa samom sobom”, rekla je za Vogue.

Watson je poznata i kao aktivistica za prava žena, a uskoro bi se trebala pojaviti u filmu „Male žene” snimljenom po romanu Louise May Alcott.

Kaže da joj je bilo veliko zadovoljstvo što je u filmu glumila uz Lauru Dern i Meryl Streep. “Nas tri znamo se otprije. Upoznale smo se u svijetu aktivizma pa među nama postoji ta aktivistička solidarnost jer smo bile dio jednog pokreta i prije nego što smo počele raditi na ovom filmu”, otkrila je.

Ema je i UN-ova ambasadorica dobre volje te sudjeluje u kampanji “On za nju” (He for She) koja se zalaže za jednakost između muškaraca i žena.