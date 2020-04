DORIS PINČIĆ UPUTILA APEL HRVATIMA: ‘Slušajmo one koji su studirali medicinu, a ne ‘znanstvenike’ s društvenih mreža…’

View this post on Instagram

Ako nista drugo doma je veselo 😉 Pazimo ljudi na sebe i jedni na druge, slusajmo one koji znaju, koji su studirali medicinu za razliku od svih "znanstvenika" na drustvenim mrezama i bit ce sve dobro 🙌 #LjubavUDobaKorone #KodNasDoma #myworld #mygang #hlapićigita #momslife @prima_namjestaj