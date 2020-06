DORIS PINČIĆ U KRATKOJ HALJINICI POKAZALA VITKE NOGE: Fanovi u transu joj poručili: ‘E, daj malo podigni suknju’

View this post on Instagram

Pronašla sam koprivu koja raste ko luda uz ovaj zid pa ću mu se često vraćati 😎 Kopriva me jako podsjeća na djetinjstvo i na moju babu Evu. Ona ju je toliko često brala da je kopriva valjda odustala od ideje da joj opece ruke 😉 Ja se mislim hoću li je danas staviti u strudlu ili juhu? U svakom slučaju, zahvalna jer pronaći ovakvo blago nasred puta velika je stvar. 🙌 #MaleStvariVelikaRadost #kuhinjababeeve