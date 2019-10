DORIS PINČIĆ ROGOZNICA DALA OTKAZ: ‘Sutra je moj zadnji radni dan, odlučila sam da je vrijeme za neki novi put…’

Doris je poručila da teška srca odlazi s Narodnog radija te zahvalila svima koji su je slušali posljednjih sedam godina

Doris Pinčić Rogoznica na Instagramu je objavila da više neće raditi na Narodnom radiju na kojemu je provela posljednjih sedam godina. “Dragi moji, sutra je moj zadnji dan na Narodnim radiju. Nakon skoro sedam prekrasnih godina suradnje odlučila sam da je vrijeme za neki novi put”, započela je.

“Tijekom svog ovog vremena na našoj zgradi družila sam se s ljudima koji su putem postali moji prijatelji i obitelj. Zato mi nije bilo jednostavno donijeti odluku o odlasku. Ali život je prepun promjena, očekivanih i neočekivanih. Svoj sam posao radila sa sto posto srca od prvog dana i bit će tako i sutra, zadnjeg dana”, poručila je te usput zahvalila svojim vjernim slušateljima.

“Zahvaljujem se svima vama koji ste bili uz mene, koji ste me slušali, zvali, pisali sve ove godine. Zajedno smo plakali i smijali se, dijelili teške, ali i one divne trenutke kojih je bilo puno više. Odsad pa nadalje smo s iste strane, iako ipak mislim da ću ja zauvijek biti najvjerniji slušatelj i obožavatelj. Imam lijepe ideje i planove za budućnost, hvala svima koji me pratite i inspirirate, uskoro vam pišem o svemu. Za sada, do slušanja! P.s. Ne zaboravite kad se sretnemo zapjevati iz sveg glasa ‘Svirajte, svirajte, pjesmu ponesite njoooooj'”, zaključila je.

Zasad nije otkrila kakvi su joj daljnji planovi.

“Što god i kakva god promjena bila,uvijek je dobrodošla. Sretno Doris i uživa”, “A, falit ćeš ….i slušati ću i dalje najbolji !!! Svu sreću ti želim,i svako dobro, samo dobro!”, “Sretno dragaa Bilo te je divno slusati sve ove godine”, “Sretno u novom projektu”, pisali su joj pratitelji u komentarima.

