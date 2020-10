View this post on Instagram

Radna nedjelja 🥰 Ako ste u Zg navratite do Maksimira na humanitarno događanje "Biram zdravlje", a i ako jeste i ako niste brinite o sebi i damama u vašoj okolini te ne zaboravite ključni podatak koji ovim programom šaljemo-rak dojke ako se otkrije dovoljno rano izlječiv je u 90 posto slučajeva 🙌❤️ Brinite o sebi, redovito obavljajte samopregled i podsjećajte na to one koje volite 😘 #europadonnahrvatska #host #lovewhatyoudo #dowhatyoulove