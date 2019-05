DORIS PINČIĆ OTKRILA KAKVU JE NEUGODNOST DOŽIVJELA: ‘A ni kriva ni dužna…’

View this post on Instagram

Od ponedjeljka u 21 h na Rtl-u nova avantura- #fittestfamily 😊 Sudeci po onom sto smo gledali tokom snimanja u Hrvatskoj ipak puno ljudi redovno vjezba i fit je 👊 Kako ti? Vjezbas? Ikad, nikad, malo, puno? 😂😎 #fittestfamily #host #tvhost @rtl_hr