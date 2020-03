DORIS PINČIĆ OTKRILA KAKO JE KUPILA KUĆU BEZ KREDITA: ‘Tako smo odlučili jer nam se čini da je za djecu zdravije i bolje’

Doris ima u planu još kupiti i stančić, a ulaže i u svoje obrazovanje te provodi kraju diplomski studij na Edward Bernaysu

Voditeljica i glumica Doris Pinčić Rogoznica za magazin Žene i novac otkrila je kako su ona i suprug Boris kupili kuću bez kredita te je za sebe ustvrdila da ne pati za materijalnim stvarima, ali da voli novac.

“Novac je isto kao i svako drugo obilje u životu. Nešto s čim nam je život lakši, ljepši i jednostavniji. Mislim da nemam megalomansku narav i ne patim za materijalnim stvarima kao što su skupe torbice, satovi ili slično, no volim novac jer mi omogućuje stvaranje uspomena kao što su one koje nosim s putovanja i koje nikad ne bih mogla imati da nemam novca. Volim ga zaraditi sama i sama njime raspolagati, to je tako dobar osjećaj”, rekla je.

Doris ima u planu još kupiti i stančić, a ulaže i u svoje obrazovanje.

Voli ulagati u obrazovanje

“Najviše trošim na hranu jer sam gurman i to je moja strast i ljubav. Štedim preko dva životna osiguranja. Cilj mi je kupiti stančić koji će mi biti zalog za mirovinu. Ulažem u obrazovanje-za sada prvenstveno svoje, a kasnije ću i u obrazovanje djece… Trenutno privodim kraju diplomski studij na Edward Bernaysu, komunikacijski menadžment, a nadam se da ću vrlo brzo upisati i postdiplomski.

Pinčić Rogoznica kaže kako su ona i suprug prodali stan u Zagrebu da bi kupili kuću na selu bez ikakvog kredita.

“Užasno mi je žao zbog načina na koji su mediji o tome pisali. Prodali smo stan u Zagrebu i za taj novac plus još malo smo dodali i kupili kuću na selu. Gdje mnogi možda ne bi živjeli jer ima blata i prašine, ali evo tako smo odlučili jer nam se čini da je za djecu zdravije i bolje”, kazala je.