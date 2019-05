DORIS PINČIĆ OTKRILA INTIMNI DETALJ IZ KREVETA PA JE NAPALI: ‘Općepoznato je da to nije normalno…’

View this post on Instagram

U srcu mom . Nisam od onih sto znaju sve Kao da stalno nose upute Nekom sam dobar, nekome ne Na isto svede se . Neću se truditi, svima se svidjeti Jedino važno je da tebi sam okej . Jer u srcu mom Sad stanuješ ti Ne postoji zapreka toj ljubavi Živjet' uz tebe je najljepši dar Bit' ćemo zauvijek savršen par . U srcu mom Tvoj novi je dom I gdje god da odlutam, ti si sa mnom Ulijevaš nadu da svaki će dan Uvijek po nečemu bit' poseban _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ #borisrogoznica #glazbaspotpisom #glazbazasveprigode #mylirics