DORIS PINČIĆ OBJAVILA FOTOGRAFIJU NA KOJOJ DOJI I ZNAKOVIT STATUS: ‘Neću reći da su svi muškarci isti, ali…’

View this post on Instagram

Joj, kad se sjetim trenutaka kad su bili ovako mali..i tog mirisa bebe..i sveg ludila koje ide uz novorođenče u kući.. :) Prelijepo je i preludo biti majka, ja sam to zbilja oduvijek htjela i svaki dan sam iznova zahvalna što imam zdravu djecu koja su mi lagano i bezbolno stigla iako su mi sa 14 godina dijagnosticirani policistični jajnici zbog kojih sam uvijek strahovala da to neće ići tako lako. Na kraju mi je život dao da o tome ne moram misliti i brinuti i nemam druge nego doista istinski biti zahvalna. No, imam mnogo prijateljica koje nisu te sreće i jako boli kad ih netko gotovo svakodnevno i nerijetko nebitan propitkuje-a zašto još nemate djecu, što ne valja..A pogotovo kad netko sugerira-pusti karijeru, djeca su važna.. Nažalost više puta sam tješila prijateljicu koja ne može ili ne može tako lako, a ovo joj se pitanje tako često i bez imalo obzira postavlja. Polako ljudi, previše se mi svi u tuđe maternice petljamo, nije lako biti roditelj, a mnogima među nama ni doći do toga. Netko ne može, netko ne želi ( pa i to je u redu, tko smo mi da propitkujemo tko će kako živjeti..) i sve je to u redu. Jedino što nije je to neprestano čačkanje po ženskoj energiji i organima… Ja nikad neću reći da su svi muškarci isti ni da su muškarci negativci, ali doista, nisam primijetila da se njih toliko propitkuje o intimnim stvarima koliko se nas pita.. Ajmo svi skupa malo lakše.. prvo mi same jedna po drugoj a onda i svi ostali..možemo mi to. Imate li i vi priča koje su zadirale u vašu žensku intimu, koje su vas pogađale, rušile i dirale gdje nisu smjele.. budimo jedna drugoj stup, podijelite i vi vaše #pričeiznutra ❤️