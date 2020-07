DORIS PINČIĆ KOMENTIRALA BORISOVU NOVU PJESMU: ‘Kad ti i bivša kaže ‘Bravo’ onda je uistinu dobro’

View this post on Instagram

#SamoTebeLjubio . Nova pjesma i spot su upravo izašli na Youtube kanalu moje izdavacke kuce #hitrecords Veliko hvala svim suradnicima i kreativnom timu koji je naznacen u opisu videa. U ovoj izuzetno teskoj godini, svojoj publici zelim dati ono najbolje i najpozitivnije od sebe. Zato uzivajte u dobroj vibraciji te mi javite svoje dojmove 😘 #hatersgonnahate #creatorsgonnacreate