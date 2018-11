DORA SE NAKON DEVET GODINA VRAĆA NA MALE EKRANE: Pobjednička pjesma predstavljat će nas na Euroviziji 2019.

Skladbe ne smiju biti duže od tri minute, a najbolja pjesma bit će odabrana kombinacijom televotinga i žirija

Gledatelji će od sljedeće godine u udobnosti svojih naslonjača ponovno moći pratiti Doru – izbor za pjesmu Eurovizije, i to nakon devet godina stanke. HRT je objavio natječaj koji je otvoren do 10. siječnja, a sud će odabrati 16 originalnih pjesama i dvije rezervne. Bit će to prva festivalska Dora od posljednje koja je održana u Opatiji 2010. godine i na kojoj je pobjedu odnijela pjesma Lako je sve grupe Feminnem. Tijekom jedne festivalske večeri gledateljima će se predstaviti 16 pjesama koje će odabrati stručni ocjenjivački sud koji će činiti predstavnici Hrvatske glazbene unije (HGU), Hrvatskog društva skladatelja (HDS) i HRT-a te glazbenog kritičara, pjevača ili pjevačice s iskustvom nastupa na Eurosongu, skladatelja i tekstopisca.

U pozivu se ističe da će kriterij za odabir pjesama biti umjetnička vrijednost s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela. Na javni natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti su javno objavljene, a za koje autori glazbe i teksta raspolažu pravima prema tekstu natječaja. Izvođači, kako stoji u pozivu, moraju biti hrvatski državljani, a skladba može trajati najviše tri minute. Ističe se i da autori i izvođači, čije je pjesme odabrao žiri, HRT-u do 25. siječnja moraju dostaviti snimku pjesme bez vokala koja će se koristiti za izvedbu uživo na Dori. Uz to, HRT-u moraju dostaviti i tzv. stage plan na kojemu trebaju označiti približne pozicije izvođača na sceni. U pozivu se navodi da će pobjednička pjesma, koja će nas predstavljati na Euroviziji 2019. u Tel Avivu, biti odabrana kombinacijom televotinga i žirija.