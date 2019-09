DOMINO KRITIZIRAO SONJIN IZGLED, ONA OSTALA U ŠOKU: ‘Imaš previše šminke, a trebala bi se baviti i sportom’

‘Ne volim kad se žene previše naperlitaju’, rekao joj je Domino Sonji i neugodno ju iznenadio

Domino je sinoć razgovarao nasamo sa svojim kandidatkinjama kako bi lakše odlučio koju će izbaciti jer u Berlin s njim mogu otputovati samo tri. Prvo je razgovarao sa Sonjom i pitao je što misli o njemu. ”Energičan si muškarac, imaš poštovanja prema ženama, stabilan si, vrlo si jak…” hvalila ga je Sonja. Kada ju je upitao što bi promijenila na njemu, rekla je da ga ne želi mijenjati. No umjesto da mu laska, Dominu je to zasmetalo jer je svjestan vlastitih mana. ”Imam loših strana koje ona ne poznaje i skrivam ih kao zmija noge jer ih pokušavam sam riješiti”, rekao je Domino te je upitao bi li se malo promijenila zbog njega.

Bez okolišanja

”Ne volim kad se žene previše naperlitaju”, rekao joj je Domino, a Sonji je to bilo šokantno. ”Čovjek širokih nazora kao on da tako priča o ženama, ja sam u šoku”, rekla je Sonja. “Imaš previše šminke”, nije odustajao Domino, a Sonja je ustvrdila da bi muškarci trebali biti zadovoljni kada žena drži do sebe. ”Trebala bi se baviti i sportom..”, nastavio je Domino, a ona je kazala da se već bavi sportom. Ipak, nije mu zamjerila na istupu, već je nazdravila za njihovo zajedničko rekreiranje.

