DOMAGOJA VIDU UHVATILI U SVINJCU: Pored silne slave i srebra na SP-u, naš bećar i dika hrani svinje u Slavoniji

Kaže meni moj muž : “ Moja Ivana, jedino Ko bi nas mogao “rastavit” je @balenciaga “ 🤑💸💳, ja kao i inače “nisam” shvatila šta mi želi reć’ … nastavlja … “A te bakandže ,bezobrazno ružne su odlična investicija da konačno odeš kod mene na dnevnicu u svinje”🐖🐖🐖🐖@black.slavonian.gold stiže pojačanje!😂😂😂

