DOMAĆOJ GLUMICI VRATIO SE RAK: ‘Jako sam umorna, imam i nuspojave, ali opet ću pobijediti bolest!’

Kemoterapiju ne prima, već se ovoga puta odlučila za radiokirurgiju

Poznata hrvatska glumica Mirjana Majurec (66) vodi novu borbu s rakom. Taman kada se riješila metastaza u ožujku ove godine i planirala se vratiti glumi, bolest ju je ponovno snašla. Naime, pojavile su se nove metastaze i, odlukom liječničkog tima, Minja je završila na Radiokirurgiji u Svetoj Nedelji. Kod kuće se odmara i oporavlja.

“Jako sam umorna, to stvarno iscrpljuje. Imam i nuspojave, prva dva dana imala sam treskavicu, kao kod gripe. Ide nabolje, samo da me taj umor prođe”, ispričala je glumica za 24 sata. Borbu s karcinomom dojke Majurec vodi od 2010. godine i dosad je uvijek izlazila kao pobjednica – a tako planira i sada.

“Ja sam lavica i izborit ću se za još jednu pobjedu. Moram tako razmišljati, nema mi druge”, kazala je. “Tim onkologa na čelu s mojom doktoricom koja me prati, Tajanom Silovski, odlučio je da krenem na radiokirurgiju. Ima toliko metoda da čovjek ni sam nije pametan za što se odlučiti. Vjerujem da su dobro odlučili. Za tri mjeseca moram na kontrolu, a do tada slijedi normalno liječenje”, objasnila je.

Kemoterapiju ne prima, napisala je na Facebooku. Kaže da je zahvalna i HZZO-u koji joj je omogućio radiokirurgiju. Bez te pomoći ovaj tretman ne bi bio moguć. “Liječenje je stvarno skupo, pa ja sam u ovih osam godina, koliko traje ova borba, već sve rasprodala. U ovoj državi se ne smiješ razboljeti”, rekla je Majurec.

Podrška obitelji

Za ovaj tretman se pomno pripremala. “Pripremali su me kako će sve biti prije mjesec dana. I na nuspojave, pa mi je ipak lakše. Inače, taj stroj izgleda kao svemirski brod. Imala sam povez oko očiju da ne vidim sve to, bilo me je strah. Teško je jer moraš biti jako miran oko sat vremena, ne smiješ se zakašljati, ne smiješ se pomaknuti”, opisala je Minja.

S glumicom je cijelo vrijeme bivši suprug Marko Mlinarić (58), koji joj je, kako kaže, blagoslovljena pratnja. Podrška obitelji joj je vrlo važna, priznaje. Uvijek optimistična, vjeruje kako će i ovoga puta iz borbe s rakom izaći kao pobjednica.

Osim klasične medicine, Majurec se prepustila i u ruke iscjelitelja Zorana Bračike, kojega joj je preporučila kolegica Ankica Dobrić (58). “Krenula sam kod njega i metastaze su se nakon dva mjeseca smanjile za 50 posto. Tad je liječnički konzilij odlučio da ne moram na operaciju. Svaka tri mjeseca idem i na magnet, a sve radim u dogovoru s liječnicima”, ispričala je glumica.