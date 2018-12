DOMAĆI GLUMAC ‘EKSPLODIRAO’ NA INSTAGRAMU: ‘Dotucimo gnjidu, krade moje slike i pravi se da sam ja’

Glumac je izgubio strpljenje i odlučio utjerati strah u kosti neželjenom dvojniku koji mu, kako tvrdi, krade identitet

Ivan Herceg tvrdi da netko kopira njegov profil na Instagramu.”Ovo je lažni profil koji je netko aktivirao prije mjesec dana i taj netko krade moje slike i pravi se da sam ja. Čekam da Instagram riješi taj problem… Prijavite molim taj profil ko stigne i dotucimo gnjidu”, napisao je glumac.

Međutim, fanovi su mu poručili da postoji više profila s njegovim imenom. “Imaš puno fake profila. Nadam se da će to Instagram riješiti”, “Što će, nabijaju followere. Bez brige, čim dođu do određenog broja pratitelja, obrisat će sve tvoje fotke i promijeniti ime. Ali da, prijavila sam profil, “Ima i kod mene na Facebooku neki Ivan Ivan Herceg pa ne znam je li to pravi profil ili lažni”, uvjeravali su ga pratitelji.