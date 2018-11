DOMAĆE LJEPOTICE PROTIV NOĆI VJEŠTICA: Iva Alilović brani djeci da se maskiraju, Simonica sve stručno objasnila

Oštro su osudile one koji ‘slave smrt’ i cijeli proces nazvale sotonizacijom društva

Noć vještica je iza nas i tko je slavio, slavio je. Ako vam, pak, nikako nije jasno da netko uživa u maskiranju u vještice, vampire i slično, niste sami. Osobe iz javnog života uključile su se u osvješćivanje naroda o pravom značenju Halloweena. Svoj je glas protiv ovoga “praznika” dala Iva Alilović (34), supruga poznatog rukometnog reprezentativca Mirka Alilovića (32). Zgodna brineta ne podržava slavljenje Noći vještica jer se “protivi elementima kršćanstva”.

Sotonizacija društva

“Ne mora biti da sve što je popularno je automatski i dobro za čovjeka. Popularnost je relativan pojam. Znam puno mladih ljudi koji nisu nikada otišli na Noć vještica. Kao vjernica ne opravdavam Noć vještica zato jer vjerujem u Boga koji donosi kulturu života, a oni koji slave Noć vještica zapravo slave kulturu smrti”, rekla je za Story.

“To nije amerikanizacija, već sotonizacija društva jer žele skrenuti misli s naših svetinja i usmjeriti nas na poganske rituale koji su protivni vjeri i baš zato se te poruke šalju uoči dana svih svetih. Ja nisam nikada te večeri išla van, niti sam ga slavila jer mi smo katolici i ne slavimo vještice koje su dan prije Svih svetih”, dodala je Iva.

Običaj u domu Alilovićevih

Bračni par Alilović ima dvojicu sinova, a lijepa mama takvo razmišljanje želi prenijeti i na njih. “Jednostavno mi je normalno da zabranim to svojoj djeci i ukažem na to o kolikoj gluposti je zapravo riječ, koliko je to ružno, a ne lijepo. Mi ljubimo i slavimo Boga, a ne vještice i smrt. Osim toga, naši mrtvi su zaslužili poštovanje i ljubav. Između ostalog i zbog njih to kod mene ne dolazi u obzir, a što sam starija, to jasnije shvaćam neke stvari”, kazala je diplomirana ekonomistica.

“U našem domu zapali se svijeća na dan Svih Svetih, ode se u crkvu, na groblje i učimo našu djecu da poštuju one kojih nažalost više na ovom svijetu nema.’ rekla je i nastavila ‘Na Fašnik koji je u veljači nažalost nisam imala prilike otići s dječicom u Samobor ili Rijeku zbog lokacije na kojoj živimo, ali zato svake godine na taj dan klinci dođu u vrtić s veselim maskama na licima i proslave maškare zajedno sa svojim prijateljima”, zaključila je Iva Alilović.

Simonica sve objasnila

Njoj se pridružila i Simona Mijoković (33), koja je svoju pobunu izrazila fotografijom pokojnog fratra Zvjezdana Linića. “Katolici zaista ne bi trebali slaviti Noć vještica jer je njihova pažnja posvećena molitvi svecima, uzorima kršćanskog života, ali i sjećanju na pokojnike, pa su to dani meditacije, mira i uspomena, a ne maskiranih zabava i okultizma”, napisala je na Facebooku.

“‘Noć vještica’ ili običaj o kojem govorimo potječe iz davne keltske i poganske religije i od njihovih svećenika – druida. Taj poganski krvavi obred odvijao se posljednje noći u listopadu. Tada su druidi ubijali malu djecu i prinosili ih kao žrtve svom bogu mrtvih. Ukoliko jedna obitelj ne bi sama dobrovoljno druidima predala svoje djetešce, oni bi ubijali ostale članove obitelji”, objasnila je bivša supruga poduzetnika Ante Gotovca.

Sedam godina s Isusom

Simonica, koja je prije deset godina snimila pjesmu “Lova”, poručila je da svaka bundeva i proslava Noći vještica zapravo veliča smrt, ubojstvo i zlo. Naposljetku se zahvalila Liniću za svu ljubav koju joj je pružio te je napomenula da je uvijek bio uz nju, učio je i nikada osuđivao.

“Hvala patere jer si me doveo do Isusa. Evo sedam godina sam s Isusom, trudim se i trudit ću se dok dišem da nikad ne iznevjerim tvoje povjerenje i ljubav koju si mi darovao”, izjavila je vizažistica, koja ima troje djece – kćer Gabrijelu (12) iz braka s Gotovcem te sina Joshuu (1) i kćerkicu Amaliju, koju je rodila sredinom ove godine. Sadašnjeg supruga Stanislava (50) upoznala je prije šest godina.