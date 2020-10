DOMAĆA GLUMICA PROLAZI KROZ TEŠKO RAZDOBLJE: ‘Osjećam se bespomoćno. Institucije mi ne pomažu, nemam se više na koga osloniti…’

‘Zašto se ne provodi taj Zakon o obnovi? Nitko više ne govori o potresu. Neka prestanu s igrokazima. Sramotno!’, poručila je Ankica

U potresu koji je 22. ožujka pogodio Zagreb, glumica Ankica Dobrić ostala je bez krova nad glavom, a trenutačno prolazi kroz težak period i ne skriva koliko je razočarana u institucije i državu. Ne može se vratiti ni na posao jer je u potresu nastradalo i njezino matično kazalište “Gavella”.

Ipak, rad na seriji “Dar Mar”, u kojoj igra frizerku Violetu, iznimno je veseli. “Sretna sam i zahvalna na ovoj ulozi i lijepo mi je surađivati s cijelom ekipom serije. Snimala sam puno serija, ali sklad koji vlada na ovom setu teško je opisati. Možda smo tako složni i skladni jer smo svi zahvalni i sretni što možemo raditi u doba pandemije zbog koje smo jako oprezni i pazimo na epidemiološke mjere”, rekla je glumica za Večernji list.

‘Trebaju se poduzeti ozbiljnije mjere’

Dodala je da, zahvaljujući ovom angažmanu, zaboravlja na koronavirus i potres. Ljuti je što se ljudi ponašaju neodgovorno, a posebno mladi koji su se donedavno okupljali ispred zagrebačkog HNK. “To je vrlo sebično i korona nam pokazuje koliko je ljudski rod na niskom nivou, nismo shvatili da i dalje ovisimo jedni o drugima, nego smo i dalje sebični i mislimo kako se nama to neće dogoditi. Tu je i naš Stožer dosta liberalan u svojim odlukama i nije im smetalo okupljanje mladih dok u kazalištu sada može biti tek 100 osoba, a kazalište je mjesto gdje se ne priča niti se pije i ljudi sjede na propisanoj udaljenosti s maskama i tu su mjere stroge. Trebaju se poduzeti ozbiljnije zakonske mjere”, kazala je.

Glumica već neko vrijeme ne živi u svom stanu koji je obnovila nakon potresa. No, s obzirom na to da predstavnik stanara zajedno s pojedinim suvlasnicima nije ništa poduzeo kako bi se zgrada obnovila, još uvijek nema grijanja ni tople vode. Zbog toga je bila prisiljena unajmiti stan. “Talac sam jednog starog predstavnika stanara, bivšeg suca, koji nije ni doživio potres jer je u tom trenutku bio na svojoj vikendici na selu i nakon potresa se četiri mjeseca nije udostojao pojaviti i tvrdio je da za obnovu moramo čekati Zakon o obnovi, a pritom je obnovio jedan od svojih stanova. Naša zgrada dobila je žutu oznaku i morao se hitno popraviti dimnjak i zabatni zid, no mi do dana današnjeg nismo ništa napravili. S druge strane, naš predstavnik stanara koji ima dva stana u zgradi i dalje ne poduzima ništa”, rekla je glumica.

Živi u strahu

“Razočarana sam kompletno cijelim društvom, počevši od našeg predsjednika koji se već danima bavi nebitnim stvarima, tj. svi oni se bave jedni drugima, a nas tu nigdje nema. Nikoga od nas ne zanima njegovo osobno mišljenje o premijeru. Tako nam i treba kad smo ga izabrali i slušamo bljezgarije pored toliko problema i teških situacija. On kao da živi u nekom drugom prostoru. Zašto se ne provodi taj Zakon o obnovi? Nitko više ne govori o potresu. Neka prestanu s igrokazima. Sramotno!”, poručila je.

“Umirem od straha, jer ako zatrese imalo jače moja zgrada odlazi kvragu. Osjećam se bespomoćno. Institucije mi ni na koji način ne pomažu, nisam u vlastitom stanu, zgrada se nije krenula popravljati, neizvjesno je hoće li se opet dogoditi potres, nemam se više ni na koga osloniti jer ništa nije poduzeto da se meni kao građaninu pomogne. Kad sam bila bolesna, imala sam svoju unutarnju snagu i vjeru u sebe, imala sam svoje prijatelje koji su svake sekunde bili uz mene i sjajne liječnike i znala sam da ću se izvući iz toga i spasiti živu glavu. Sada se zapravo osjećam puno gore”, zaključila je Ankica koja ima riječi hvale samo za vatrogasce i alpiniste koji su požrtvovno radili nakon potresa.