DOLLY PARTON NE ŽELI SVOJ KIP ISPRED PARLAMENTA: ‘Mislim da sada nije primjereno da me se postavi na pijedestal…’

Nakon što su tisuće ljudi poduprle prijedlog zakona o postavljanju kipa Dolly Parton kod zgrade parlamenta njezine savezne države Tennessee, američka zabavljačka ikona na tome se, za sada, zahvalila. “Počašćena sam njihovom namjerom, no zatražila sam od zastupnika da ne razmatraju taj zakon”, napisala je Parton na društvenim medijima.

“S obzirom na to što se sve događa u svijetu mislim da u ovom trenutku nije primjereno da me se postavi na pijedestal”, napisala je 75-godišnja pjevačica country glazbe i glumica. “Nadam se da ću jednog dana za nekoliko godina ili kad me više ne bude, ako još uvijek budete mislili da to zaslužujem, ponosno stajati na našem velikom državnom Kapitolu kao zahvalna Tenešanka.”

Parton se godinama distancira od politike pa je otkrila kako je dva puta odbila da joj predsjednik Donald Trump uruči Predsjedničku medalju slobode. Kreatorica hitova poput “I Will Always Love You” i “9 to 5” kazala je da joj se i Biden obratio po pitanju dodjele jednog od najviših odličja u zemlji. “Ne radim za te nagrade”, dodala je. “To bi bilo lijepo, no nisam sigurna da zaslužujem”.

Više od 25 000 ljudi potpisalo je peticiju da se njezin kip postavi u Nashvilleu uz zgradu paralmenta i istodobno ukloni kontroverzni kip konfederalnih časnika.