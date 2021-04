DOLJE OBUČENA, GORE GOLA: Jelena Karleuša pozirala u trenirci i u toplesu sa balkona u Dubaiju

Srpska pjevačica Jelena Karleuša opet je ostavila bez daha svoje obožavatelje

“Oh no, I’m getting too FAMOUS”, napisala je Jelena u objavi na Instagramu.

Radi reklamu

Tijekom poziranja s balkona, u toplesu je neprestano zamahivala kosom i mrdala guzom.

“Pokaži i dokaži tko je diva u Dubaiju”, “Pa ona je bomba”, samo su neki od komentara obožavatelja na izazovnu objavu. Dok joj se neki dive, drugi primjećuju očigledno i dijele savjete.

“Dušo, izgorjela si po leđima, nadam se da u Dubaiju ima jogurta”, ističu obožavatelji.

Nije sama

Jelena je, navodno, u Dubai otputovala s prije par dana s kćerima i producentom Zoranom Birtaševićem.