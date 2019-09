DODJELA EMMYJA 2019: Ova planetarno popularna serija je glavni favorit, hoće li uspjeti oboriti rekord?

Riječ je o hit seriji ‘Igra prijestolja, koja je samo u jednoj sezoni dvaput osvojila 12 nagrada

Igra prijestolja će pokušati ispisati povijest posljednji put na dodjeli nagrade Emmy 22. rujna u Los Angelesu gdje će se na glamuroznoj svečanosti okupiti televizijska elita i oprostiti od niza popularnih serija. Unatoč neuzbudljivom finalu koje je podijelilo fanove, epska priča o zavađenim obiteljima i zmajevima osigurala je 32 nominacije za ovogodišnji Emmy, televizijskoj verziji Oscara. Najnagrađivaniji fiktivni show Game of Thrones (GOT) je dvaput osvojio 12 nagrada samo u jednoj sezoni.

Kulturni fenomen

Na dobrom je putu da poboljša rekord ove godine, s već osvojenih 10 nagrada na prošlotjednoj dodjeli Emmyja za kreativnu umjetnost, uključujući one za specijalne efekte i za kostime koji su uključivali korzete i srednjovjekovne mačeve. Najveći je favorit za osvajanje nagrade za najbolju dramsku seriju na dodjeli 22. rujna. “Svi znakovi pokazuju da će GOT preuzeti tu nagradu”, predviđa Michael Schneider, urednik Varietyja. “Unatoč tome što fanovi nisu nužno voljeli finalnu sezonu, to nije važno jer ako je glasači vole, onda će i osvojiti Emmy”, dodao je Schneider.

Članovi Američke akademije televizijskih umjetnosti i znanosti, njih više od 24.000 u kolovozu su birali svoje favorite. GOT se s 14 glumaca natječe u sedam kategorija. Peter Dinklage koji je glumio patuljka britkog jezika, Tyriona Lannistera glavni je favorit, kao i Maisie Williams koja je utjelovila princezu Aryu Stark koja se pretvorila u ubojicu. Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) i Kit Harington (Jon Snow) također su utrci za nagradu. GOT nije bio samo hit već kulturalni fenomen, više od 40 milijuna pogledalo je svaku epizodu finalne sezone.

Organizatori Emmya na ovogodišnjoj dodjeli neće imati domaćina po uzoru na dodjelu Oscara, ali se nadaju da će ogromna popularnost serije povećati broj gledatelja. Svih 10 nominiranih glumaca GOT-a bit će voditelji, kao i Gwyneth Paltrow, Ben Stiller i Kardashianke. Među nominiranim glumcima su i dobitnici Oscara, Michael Douglas, Olivia Colman, Mahershala Ali i Patricia Arquette.

Konkurencija je velika

Amazonova “Čudesna gospođa Maisel” i “Černobil” koju je prikazivao HBO također su moćni suparnici. Serija “Čudesna gospođa Maisel” donosi priču kućanice iz 1950-ih koja postaje komičarka, a osvojila je Emmy za najbolju komediju. Druga sezona serije mogla bi u nedjelju prikupiti još nagrada. U žestokom je obračunu s komedijama “Potpredsjednica” i “Fleabag”. Poput GOT-a, američka politička satira “Potpredsjednica” natječe se za svoje posljednje Emmyje kojih je već skupila 17. Serija je osvojila nagradu za najbolju komediju 2015, 2016. i 2017., ali su je morali pauzirati jer se Julia Louis-Dreyfus borila s rakom dojke.

Julia Louis-Dreyfus mogla bi postaviti rekord za najviše osvojenih individualnih nagrada Emmy s devetim kipićem. Još jedan popularan show koji se dugo prikazivao i pokušat će uzeti posljednji Emmy je “Teorija velikog praska”, sitcom o skupini štrebera, mladim znanstvenicima iz Kalifornije. Osvojio je samo jednu nominaciju za režiju, ali njegovim tvorcima to vjerojatno ne smeta nakon što je svih 12 sezona ovaj tjedan kupila HBO Max streaming usluga za 500 milijuna američkih dolara.

U kategoriji “ograničenih serija” je “Černobil”, drama HBO-a o nuklearnoj katastrofi 1986. prošli vikend osvojila sedam Emmyja. Čak je porazila GOT u dizajnu produkcije. No, možda će biti teško tome dodati još koju nagradu 22. rujna jer se natječe s Netflixovom serijom “When They See Us”, istinitom pričom o pet muškaraca lažno optuženih za silovanje prolaznice u Central Parku koja je osvojila osam nominacija za glumu.