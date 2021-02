DOBITNIK PORINA DANAS SVIRA – NA ULICI: ‘Cesta je izvrsna sloboda, ne moraš nikome odgovarati’

Stanislav je završio osnovnu glazbenu školu i vodi bend Stampedo. Uz violončelo svira bass gitaru i bubnjeve

Stanislav Kovačić, skladatelj glazbe za film, kazalište, dobitnik Porina i virtuoz na violončelu, koncertnu dvorana Vatroslava Lisinskog zamijenio je ulicom. Naime, ovaj zaljubljenik u glazbu svaki dan svira na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Izvodi razne žanrove – od popa i rocka pa sve do klasike.

Održao više tisuća koncerata

“Ja sam zaljubljen u glazbu, živim glazbu, bavim se njom, cijeli život praktički”, kazao je Stanislav za RTL. “”Cesta je izvrsna sloboda, ne moraš nikome odgovarati kad ćeš krenuti kad će stati, što ćeš kakav repertoar. Pare nisu neke da ti baš možeš od toga živjeti što se nekad i moglo, ali zapravo, ja to ne radim, znam da ima kolega koji to rade iz velike krize životne”, rekao je.

Stanislav je održao više tisuća koncerata u Hrvatskoj, a nastupao je od Lisinskog, Arene do Jabuke i Močvare. Zadnjih 15 godina sklada za kazalište i film iz svog doma. Radio je glazbu za animirane i dokumentarne filmove, a napravio je i CD s uspavankama.

Dobitnik Zlatne Arene i Porina

“Danas se to radi da ti netko pošalje muziku i kaže ja bih chello ili orkestar, ja kažem može, odsviram, pošaljem opet. Često puta sam to radio da neke ljude nisam ni vidio ni upoznao”, rekao je Stanislav koji je završio osnovnu glazbenu školu i vodi bend Stampedo. Inače je profesor talijanskog i španjolskog jezika, no nikad nije predavao u školi. Uz violončelo svira bass gitaru i bubnjeve. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su Zlatna Arena i Porin.

“Znače mi da sam nešto radio kako treba. Drago mi je da sam dobio ovo za Sonju i Bika, to je Zlatna arena. Najdraže su mi ove najjednostavnije kad ti se netko nasmješi, priđe, kaže napravio si nešto lijepo ili dobro, to su mi najdraže nagrade”, rekao je Stanislav.