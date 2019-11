DJEVOJKE OPET KIKSALE, A ŠPIČEK OPTUŽIO PAŽANINA DA FAVOROZIRA SVOJ TIM: ‘To je ta dalmatinska krv, ali zato sam ja ovdje da balansiram’

Muški je tim završio večer sa 389 bodova, a ženski sa 374 pa su tako dečki i dalje u prednosti od 15 bodova

U ponedjeljak navečer ženski tim nije uspio smanjiti bodovnu razliku te jemuški tim i dalje u prednosti od 15 bodova više tako da se među kandidatima i članovima žirija proširila priča kako je Ivan Pažanin naklonjeniji svojoj ekipi. Prsa o prsa bio je kulinarski izazov u kojem je svaka paralelna radna jedinica imala isti zadatak. Ivan i Ivan te Marina i Karmen morali su napraviti lazanje, a dečki su odlučili da njihove lazanje trebaju biti pobjedničke. Iako su dečki imali male nesuglasice oko pripreme jela i stavljanja začina, na kraju su bili zadovoljni rezultatom.

Chilli con carne pomeo konkurenciju

„Karmen i Marina, vaše mi lazanje izgledaju ljepše, ali dečki su mi više pogodili sa začinima“, priznao je Ivan Pažanin koji je više pohvalio jelo svog tima, no s njime se nije složio ostatak žirija. „Ja mislim drugačije, meni je bolja verzija od cura i kad je nešto bolje, moram to tako i naglasiti“, kazala je Željka Klemenčić, a s njom se složio i Tomislav Špiček te su tako djevojke dobile 20 bodova, a dečki su osvojili 18 bodova. „Špiček je veliki dobri medo i mi njega volimo, iako on nas ne voli“, našalio se Ivan Klaić. Štefica i Katica te Marko i Renato imali su zadatak napraviti nešto slavonsko pa su se oba para odlučila za neku varijantu paprikaša.

„S jelima sam jako zadovoljan i oba su super, ali malo moram proguglati gdje u Slavoniji ima riže pa su mi možda cure više pogodile temu Slavonije“, komentirao je Špiček kojem se nije svidjela riža koju su poslužili Marko i Renato. No na kraju su oba para zaradila 19 bodova pa su paprikaši bili izjednačeni. Dina i Franka te Bruno i Robert imali su zadanu namirnicu – crno pivo, koje su morali ukomponirati u svoje jelo. Dečki su napravili chili con carne, a cure irski gulaš s janjećim kotletima. „Uništile ste janjeće kotlete“, kazao je Špiček Dini i Franki jer smatra da se takva vrsta mesa uopće ne uklapa u njihov koncept, s čime se složio i ostatak žirija pa su djevojke osvojile 18 bodova, a dečki su dobili visoka 24 boda. „Vaš je chili jako dobar i sve je napravljeno kako treba“, rekao je Špiček.

Željku oduševile paprike

Ana i Katarina te Alen i Dino trebali su pripremiti nešto pohano pa su se dečki odlučili za pohanu teletinu i orzoto, a djevojke su radile pečene, punjene i pohane paprike. „Nikad u životu nisam jela nadjevene pa pohane paprike i nisam nešto oduševljena tom idejom, ali dobro je“, priznala je Željka, a Pažanin nije bio zadovoljan njihovom prezentacijom. Velike pohvale nisu dobili ni Dino i Alen koji nisu dobro uskladili sve komponente na tanjuru. „Pijat nema nikakvog smisla“, kazao je Pažanin za njihovo jelo. Cure su tako osvojile 17 bodova, a dečki samo 13 bodova. Posljednji na redu bili su Tomislav i Tomislav koji su mogli pripremiti recept po želji jer su cijeli prošli tjedan bili na vrhu bodovne ljestvice.

„Ovo jelo je riskantno i današnji zadatak može biti lagan, ali i sklizak teren“, priznali su dečki koji su se odlučili za pripremu kuglica od riže s mljevenim mesom. „Zaigrali ste se, ali ovo nije bio uspješan eksperiment“, kratko je zaključila Željka, a žiri je priznao kako su zeznuli stvar i da im jelo nije bilo ukusno ni uspješno, zbog čega su dobili niskih 13 bodova. Kada se sve zbroji, muški je tim završio večer sa 389 bodova, a ženski sa 374 pa su tako dečki i dalje u prednosti od 15 bodova. „Mislim da Ivan favorizira svoj tim i to je ta dalmatinska krv, ali tu sam ja taj koji balansira sve da bude pošteno i korektno“, kazao je predsjednik žirija koji vjeruje da se već sutra situacija može promijeniti.

Hoće li se kolo sreće okrenuti u korist djevojaka i kakvi ih zadaci očekuju, pogledajte u utorak u 21:15 sati na RTL-u!