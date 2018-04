DJEČAK IZ PUBLIKE POBJEGAO OSIGURANJU I POPEO SE K SEVERINI NA POZORNICU: Zapjevao s njom i raznježio prisutne

Dječak je s pjevačicom otpjevao dio njenog poznatog hita. Osiguranje ga je htjelo maknuti s bine, no Severina im je dala do znanja da je sve u redu.

Severina je sinoć bila gošća na koncertu Gorana Karana u dvorani Vatroslava Lisinskog, no sva su svjetla bila uperena u dječaka iz publike koji je odlučio ukrasti show.

Malenoga je majka dovela do pozornice i pustila ga da ide do pjevačice. Čim je krenuo, osiguranje je potrčalo za njim, no Seve ga je primila za ruku pa su stali.





Dječak je s njom otpjevao dio pjesme Virujen u te, nakon čega je otišao s pozornice i vratio se majci.