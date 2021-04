DIZAJNER KOJI JE ODIJEVAO HOLIVUDSKE ZVIJEZDE UMRO OD COVIDA-19: Obilježio ga je sukob s poznatom modnom kućom

Izraelsko-američki dizajner Alber Elbaz koji je 14 godina bio kreativni direktor Lanvina, umro je u Parizu u dobi od 59 godina, objavila je u nedjelju jedna od najvećih globalnih tvrtki za luksuzne proizvode, švicarski Richemont.

“Bio je iznimno srdačna i topla osoba i vrlo talentiran dizajner, a njegova jedinstvena vizija, osjećaj za ljepotu i empatija ostavit će neizbrisiv trag”, napisao je u priopćenju za medije predsjednik švicarske tvrtke Johann Rupert.

The former creative director of Lanvin and founder of AZ Factory was one of the industry’s brightest and most beloved figures. https://t.co/gv4hpHWMzM

Od Ebaza se na društvenim mrežama oprostila i njegova prijateljica Suzy Menkes, britanska modna novinarka i kritičarka, koja je napisala da je slavni dizajner preminuo od komplikacija prouzročenih koronavirusom.

Elbaz je obilježio svijet mode svojim koktel haljinama, najčešće crnim. Rado su ih nosile holivudske zvijezde, među kojima i glumica Natalie Portman.

Alber Elbaz was such a genius. The work he did for Lanvin was so beautiful, feminine and deceptively simple looking.

This look he designed for Natalie Portman is always among my top Oscar looks.

May his memory be a blessing. pic.twitter.com/qQ5yw62To1

— Mel H. (@thefakerebecca) April 25, 2021