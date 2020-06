DISNEY ODGAĐA PREMIJERNO PRIKAZIVANJE BLOCKBUSTERA ‘MULAN’: Evo kad će doći na velika platna

Novi akcijski film ‘Mulan’ u kinodvorane će doći 21. kolovoza

Walt Disney Co. odgodio je premijerno prikazivanje novoga akcijskog filma “Mulan” do 21. kolovoza, stoji u priopćenju tvrtke od petka, što ne odgovara vlasnicima kinodvorana koji blockbusterima žele ponovno privući što više publike u svoje dvorane usred pandemije koronavirusa. “Mulan” se u kinodvoranama trebao početi prikazivati u ožujku, no tada je prikazivanje odgođeno za 24. srpnja. U međuvremenu su zbog pandemije koronavirusa zatvorena kina diljem svijeta.

Remake vrijedan 200 milijuna dolara

“Premda je pandemija utjecala na izmjenu naših planova, kada je posrijedi premijerno prikazivanje ‘Mulana’, mi ćemo i dalje biti fleksibilni u skladu s okolnostima. Novonastala situacija nije izmijenila naše uvjerenje da je riječ o moćnome filmu koji svijetu odašilje univerzalnu poruku o nadi i o upornosti”, kazali su supredsjedatelji Studija Walt Disney, Alan Horn i Alan Bergman. “Mulan” je 200 milijuna dolara vrijedan remake Disneyjevog animiranog klasika u kojemu se u glavnoj ulozi pojavljuje Yifei Liu.

Koronavirus je opustošio američke kinodvorane, koje su zatvorene još sredinom ožujka, kada su otpušteni deseci tisuća zaposlenika, a njihovi vlasnici morali su se zadužiti da bi opstali. U Sjedinjenim Državama trenutačno je zatvoreno oko 780 kino dvorana. Filmska industrija nada se da će se one otvoriti za posjetitelje u srpnju uz sve potrebne mjere zaštite.

No filmski radnici iz Los Angelesa i New Yorka, dvaju najvećih američkih filmskih tržišta još nisu odredili datum ponovnog otvaranja kinodvorana.