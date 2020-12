ISKRENA PORUKA IVANE BANFIĆ: ‘Pomislila sam da umirem pred djetetom. Muž me vratio među žive’

‘Molim se za sve ljude koji su u boli i strahu, dijelim ovo s vama jer mi je tako lakše nekako nisam sama’

Epicentar potresa koji je u ponedjeljak, 28. zatresao sisačko područje bio je svega tri kilometra od Stare Drenčine i kuće Ivane Banfić. Iako uznemirena, podijelila je svima da su ona i njeni u redu.

IVANA BANFIĆ ŽIVI NEDALEKO OD EPICENTRA JUTROŠNJEG POTRESA:’Izletjeli smo van kuće, pa smo čekali hoće li drugi potres’

No idući dan uslijedio je razorni potres.

Danas je objavila fotografiju iz automobila u kojem praktički živi

‘Svaka stanica je u strahu ali onom iskonskom strahu’

“Ljudi dragi… Kako ste? Ja sjedim u autu ispred kuće, pokrila se s dekama i “čubim”. Tresem se na svaki šušanj, šum, ne mogu biti u kući i u zatvorenom prostoru, u tijelu mi je potres, svaka stanica je u strahu ali onom iskonskom strahu, traumi koja je proživljena. Mentalno mi je sve jasno ali tijelo je prepadnuto. Pokušavam biti pozitivna, razmišljati da je sve dobro i zahvalna sam što sam danas sada u ovom trenu živa i svi moji dragi. Suosjećam sa svima koji su prošli lošije od mene, suze mi klize niz obraze. To što se srušilo u našem domu i seoskoj idili, nema veze popravit će se.

Ostaje taj strašan osjećaj i scene mi se vrte proživljene i bolne… Trenutka udara, lomljave, onog užasnog zvuka, mene i djeteta kako letimo iz kuće, mog pokušaja da trčim, a tlo pod nogama me baca kao bespomoćnu loptu, mog puzanja do bilo kakve sigurnosti… Auta uz koji sam se uspjela leći i pokriti svojim tijelom sina i mislima samo da njega spasim nije me briga što će biti sa mnom, tla u valovima kao da sam na oceanu. Trenutka kada se smirilo na čas i mog uletavanja u auto i vožnje do prve livade bez kuća i drveća, sinovog straha i mog prestanka disanja, pomislila sam da umirem pred djetetom. Muž me vratio među žive, svojom pribranošću i hrabrosti, hvala ti ljubavi. Budi pozitivna, misli pozitivno govore mi… Jesam uvijek bila i bit ću. Ovo je nešto što ne mogu kontrolirati. Molim se za sve ljude koji su u boli i strahu, dijelim ovo sa vama jer mi je tako lakše nekako nisam sama. Dijelila sam sve predivne trenutke i najljepša svoja izdanja, sve nove pjesme i hitove… Imam potrebu da podijelim svoju bol traumu i strah.

Sigurno nas je puno u ovakvom stanju. Budimo jedni drugima svijetlo i snaga.

Mir s nama”, zaključuje.