DINO RAĐA PODIJELIO DIRLJIVU OBJAVU POSVEĆENU OLIVERU: ‘U prsima se steže još i više, suze na oči bez kontrole’

‘Pari mi se da je prirasta Luku i da bi tribalo prominit ime gradu’, napisao je Rađa

Bivši košarkaš Dino Rađa (53) napisao je na svom Facebooku dirljivu objavu povodom druge godišnjice smrti legendarnog Olivera Dragojevića. Opisao je svoj dolazak s obitelji u Velu Luku kako bi odao počast prerano preminulom glazbeniku uz prigodni kolaž fotografija.

“Tamo negdi početkon sedmog zaletimo se gumenjakom s Visa familija Rađa u Luku. Dolazak u porat i polako vidiš da ulaziš u Oliverov grad. Steže se u prsima, a prvo u oko upadaju plave škure njegove kuće. Šetamo rivon, a u svakome kafiću u jednom trenutku čuješ njegov glas. Neko maše. Famozni Brico, Oliverov najbolji prijatelj iz Luke. Već je dozna da dolazimo. Mali je svit danas.

Vodi nas u kafić ‘Cesarica’ fala Bogu odma kraj svoje butige. Pijemo kavu i onda otvara vrata svoje brijačnice. A unutra muzej. Slike, slike, slike, slike. Oliver i Brico, Oliver ovako, Oliver onako, Oliver svakako. Ima i mene iz davnih dana. Zna san dolazit u Luku brodon. Posli idemo na groblje. Razgovor polako jenjava, a u prsima se steže još i više. Dođemo gori i suze na oči bez kontrole.

Na grobu svega. Cvića, lampi, poruka od kamenja, slika. Kaže Brico da to nije ništa. Bude kutija Marlbora, upaljača, viskija, konjaka… Svega. S groba se vidi more. Kakvi osjećaj. Tu je, a nije tu. Nemoš uteć. Pari mi se da je prirasta Luku i da bi tribalo prominit ime gradu. Ili baren stavit ono ‘Obala Olivera Dragojevića’. Ma ne može on umrit. To su neki tići koji nikad ne umiru nego pivaju i pivaju. Koji je*eni lik je bija. Čast mi je šta san ga zna”, napisao je Dino.