DINO RAĐA ISPRIČAO ISTINU O SVOJOJ AFERI S GRAŠOM: ‘Kad je čula priču, Viktoriji je pukao vodenjak’

Rađa i Mosor bili su bliski prijatelji, a legendarni novinar napisao mu je i biografiju Moj galebe

Dino Rađa, poznati košarkaš i Stankovićev gost u jučerašnjoj emisiji Nedjeljom u 2, s hrvatskom je javnosti podijelio najpoznatiju priču o sebi – onu da je uhvaćen u klinču s Petrom Grašom.

“Capo, Sobin, Mosor i ja smo se vraćali s nekih riba. On je išao namjestiti sidro, a mi smo se dogovorili da ćemo ga baciti u more. On se uhvatio za neku šipku i nismo uspjeli, bio je žilav. Ja sam ga upoznao kao košarkaškog suca, nije bio neki sudac, a ni neki novinar, ali je bio ‘čovik i po’. Bio je netko s kim provedeš vrijeme i uživaš u tome. On i Zoran Grašo, to su ljudi koji te oplemene”, ispričao je Dino koji je ujedno i član Košarkaške Kuće slavnih.

Dodao je i da, kad je u medijima izašlo da su on i Grašo uhvaćeni u vrućem zagrljaju, njegova supruga Viktorija se toliko smijala da joj je pukao vodenjak. “Mosor je proširio cijelu tu priču”, rekao je. Poznati novinar i Rađa bili su veoma bliski, što potvrđuje i činjenica da je upravo košarkašu napisao biografiju Moj galebe.

