DINO JELUSIĆ POSVETIO EMOTIVAN STATUS TARI THALLER: ‘Ne postoji nitko s kim bih radije dijelio ovaj trenutak…’

View this post on Instagram

Hvala SVIMA koji iz tjedan u tjedan glasaju za nas u #zvijezdepjevaju Ušli smo u polufinale u kojem ove subote pjevamo dvije… interesantne stvari (pogađajte!) Ako nas želite gledati i u finalu, i dalje možete zvati 065 700 003 ili poslati poruku "par3" na 60054. #tarandino Hvala vam svima, zbog vas smo tu i zbog vas vam u subotu pripremamo show (za koji nam @tara.thaller organizira i posebne probe :D) Photo: D. Njavro za HRT