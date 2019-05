DINO JELUSIĆ O ODNOSU S TAROM, SVJETSKOJ KARIJERI I NAŠOJ SCENI: ‘U Hrvatskoj je sve stvar lobija, par menadžera drži više-manje sve’

Da bismo odradili ovaj intervju, morali smo ga doslovno oteti sa snimanja jedne reklame s Tarom Thaller te se tako ugurati u njegov prenatrpan raspored

Dina Jelusića gotovo svi se sjećaju po njegovoj pobjedi na Euroviziji za djecu u danskom Kopenhagenu s pjesmom “Ti si moja prva ljubav”. Danas je obasipan salvama pohvala nakon pobjede u showu ”Zvijezde pjevaju”. No, malo njih zna da iza ove mlade glazbene zvijezde stoji više od desetljeća teškog rada kako bi došao do svega toga.

Dino definitivno ne pripada onom uvriježenom stereotipu da se rockeri samo zabavljaju te idu na svirke i bijesne tulume, već marljivo radi, ponekad i doslovno ”od jutra do sutra”. Osim solo angažmana, Dino je aktivan u hrvatskom bendu Animal Drive te poznatom američkom progressive rock bendu Trans-Siberian Orchestra. Povremeno nastupa i s Crnim Perjem.

Da bismo odradili ovaj intervju, morali smo ga doslovno oteti sa snimanja jedne reklame. Kaže da mu je raspored pretrpan poslovnim obvezama te da je otkad se vratio u Hrvatsku, 1. siječnja 2019., imao samo sedam dana odmora. No, unatoč svemu je sretan.

NET.HR: Kako ste od lakonotnog singla “Ti si moja prva ljubav” završili na rocku?

JELUSIĆ: To putovanje traje 16 godina. Ja sam inače kao klinac slušao rock, samo što ne možete s 11 godina izvoditi takvu vrstu glazbe. Nitko vas neće shvatiti ozbiljno. Druga je priča kada imate 27 godina, na stotine odrađenih nastupa, turneja te nekoliko albuma iza sebe.

NET.HR: Kako komentirate činjenicu da ste u Americi veća zvijezda nego u Hrvatskoj?

JELUSIĆ: Pa ne bih baš rekao da sam veća zvijezda u Americi. Trans-Siberian Orchestra je ogroman bend koji je uspio steći svjetsku slavu, a da njegovi članovi ostanu prilično netaknuti što se privatnog života tiče. Za nama ne trče paparazzi, niti nas ljudi na cesti traže autograme osim prije koncerta. Nije isti odnos prema zvijezdama u inozemstvu kao u Hrvatskoj. Jako je teško usporediti jedno s drugim. To je vrlo skliska tema. Što god da kažem, mogu ispasti ili bahat ili glup.

To je isto kao ono pitanje “Upucavaju li ti se cure na svirkama?” Ako kažem “Ne”, onda ispadam jadan, a ako kažem “Da”, onda sam umišljen. No, istina je da publika vani cijeni dobru i kvalitetnu glazbu, a publika u Hrvatskoj cijeni clickbait članke tipa “Jesu li Tara i Dino zajedno?”, to im je jako važno. Objavim neki story sa svirke na Instagramu pa mi onda komentiraju “Super svirka. A gdje je Tara?”. Pa, ljudi moji, postoji realan život izvan showa “Zvijezde pjevaju”. Ogroman broj populacije ovdje to uopće ne kuži.

NET.HR: A doista, što je to s vama i Tarom? Kakav je vaš odnos?

JELUSIĆ: Mislio sam da će sa završetkom showa “Zvijezde pjevaju” prestati i ta pitanja, ali očito sam se prevario. Evo, za pet minuta pokupit ću Taru i onda zajedno idemo snimati reklamu za jednu poznatu firmu. Inače, samo smo prijatelji. I to je to. Kad smo stajali na pozornici u showu imali smo to nešto u što su se gledatelji zaljubili. Uopće ne znam kako to nazvati. Bilo mi je super pjevati i s Ashley Colburn pjesmu “Program tvog kompjutera”, ali sam skužio razliku između pjevanja s njom i pjevanja s Tarom s kojom postoji to nešto na pozornici što je neobjašnjivo. Ljudi to vole i žele.

NET.HR: Ajmo još malo o slavi!

JELUSIĆ: Inače, dovoljna je samo jedna stvar koja će pokrenuti ostale i meni se to dogodilo. Napravio sam tri turneje po Americi i tijekom njih obradio sam singl jednog od mojih najdražih pjevača Rayja Gillena i to su prenijeli najveći rock i metal portali na svijetu. Nakon toga su me pozvali da se vratim u emisiju “A strana” na Hrvatskoj radioteleviziji koja je povukla gostovanje na Dori, a to je rezultiralo daljnjim pozivima i tako je jedna stvar povlačila drugu i dogodilo se ovo. Zahvalan sam na toj prilici u inozemstvu. Da se to nije dogodilo, meni bi ovo u Hrvatskoj bilo sasvim dovoljno. Lijepo je, a istodobno mi je i čudno ići u trgovinu kupovati namirnice i onda mi priđu ljudi i kažu mi da sam im najdraži pjevač i sl.

NET.HR: Hoćete li ostati sada u Hrvatskoj? Kakvi su vam planovi?

JELUSIĆ: Za tjedan i pol imam koncert u Varšavi. Ovo ljeto Animal Drive ima jako puno svirki: na Braču, zatim otvaramo Špancir fest, onda slijedi Županja, Đakovo, Dubrovnik, Pula, Rijeka itd. Jako mnogo toga nam se zaredalo. Zatim, moramo snimiti novi album, drugi po redu te ga predati u rujnu. U listopadu idem na kratku turneju s bubnjarom Ozzyjevog Osbourneovog gitarista Zakka Wyldea. Imamo svirke u Las Vegasu, Los Angelesu i Tucsonu u Arizoni.

Nastavljam odmah turneju s TSO-om do nove godine i vjerojatno mi slijedi nekoliko svirki s Goergeom Lynchem, s kojim upravo završavam album. Nakon toga se vraćam u Hrvatsku točno kada izlazi novi album Animal Drivea. Inače, za nekoliko dana izlazi video za naš novi singl. Napravili smo obradu singla “The Look” grupe Roxette, ali u heavy metal verziji.

NET.HR: Kako ste počeli suradnju s Trans-Siberian Orchestrom?

JELUSIĆ: Početkom veljače 2016. godine dobio sam poziv od njih na audiciju u njihov studio na Floridi gdje sam morao otpjevati osam pjesama. U kolovozu su mi javili da sam upao u bend. I eto – sad sam s njima i u listopadu idemo na četvrtu turneju po Americi.

NET.HR: Koje je vaše mišljenje o hrvatskoj glazbenoj sceni?

JELUSIĆ: Iskoristit ću ovu priliku da kažem kako sam nedavno ostao zadivljen nastupom jednog benda na Chill&Grill festivalu na Bundeku. Taman kad sam se vraćao doma, s pozornice je treštalo nešto što bih ja svirao i onda sam saznao da su to bili moji dobri frendovi iz benda EoT iz Karlovca. To obavezno svi morate poslušati! Kao što su druge kolege iskreno nesretni kad je netko strašno dobar jer im to smeta, ja sam bio toliko pod pozitivnim dojmom da sam htio kilometar do svog stana prohodati samo da čujem njihovih par taktova.

To je posljednje što me oduševilo u Hrvatskoj. Mislim, ja sam glazbenik i gledam to s glazbene strane. Ne mogu zažmiriti na nešto što nije u redu. Kod nas dobro prolaze samo zabavnjaci koji imaju odličnu marketinšku podršku, dok ostali nemaju ni medijsku, ni PR podršku. U Hrvatskoj je doista sve stvar lobija. Imate nekolicinu menadžera i producenata koji drže više-manje sve i ako si “njihov” – onda će te pogurati, a ako nisi – morate se sami boriti.