DINO JELUSIĆ KOMENTIRAO SVE GLASNIJA ŠUŠKANJA O NJEGOVOM BLISKOM ODNOSU S TAROM: ‘Neugodno mi je’

Nakon što su ih kamere snimile u backstageu, Dino se osvrnuo na nagađanja da su on i Tara više od prijatelja

Dino Jelusić i Tara Thaller u showu “Zvijezde pjevaju” pozornost javnosti i medija nisu privukli samo svojim glasom, već i komentarima da njihov odnos nije samo prijateljski. Nakon subotnje emisije snimljeni su u backstageu u trenutku koji je, po mišljenju mnogih, bio vrlo intiman. Dino se na te glasine osvrnuo na svom Facebooku.

“Apsolutno nemam komentara, ovo je toliko smiješno da je zapravo tužno. Neugodno mi je da me se povlači po medijima za ovakve bizarne i glupe stvari. Molio bih sve vas koji me znate i pratite moj rad da zaobilazite ovakve članke. Često ljudima dojade ličnosti o kojima se ovako piše. Ovo nema veze sa stvarnošću i ne želim na ovakav način biti u medijima. Tu sam zbog pjevanja i jedino me to zanima. Ponosan sam na svoju partnericu što smo ovako daleko dogurali, ali portalima to očito nije bitno pa se trazi žutilo – koje u stvarnom svijetu ne postoji, kao što je i ovo glupost :)”, napisao je.

“Toliko od mene, hvala svima na podršci”, dodao je.

Tara te navode nije komentirala.