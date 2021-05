DIKAN DUGUJE POLA MILIJUNA KUNA ZA SUDSKE TROŠKOVE: ‘On je sad sirotinja, sud se ne može naplatiti. Sve je prebacio…’

Radeljak je zbog krivotvorenja osuđen 2015. godine, a trebao je odslužiti i kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci, no slučaj je opet u 2016. godine vraćen u prvostupanjsko postupanje

Slučaj falsificiranja potpisa na dokumentu kojim Josip Radeljak od polubrata Željana Radmana želi preuzeti kultni splitski kafić Semafor otišao je u zastaru.

No, Radeljak nije platio sudske troškove. Odvjetniku svog polubrata Draganu Mijoču dužan je oko pola milijuna kuna s uključenim kamatama.

“Dva puta je nepravomoćno kažnjen zbog falsificiranja potpisa, a onda bi Županijski sud u Zagrebu slučaj vraćao na početak. Za mene to samo znači da nije oslobođen. Nije mene briga hoće li on biti kažnjen, ali cijeli taj dugogodišnji proces je smiješan”, izjavio je Željan Radman za 24 sata.

Sud se nema kako naplatiti

Nadodao je kako je on sada sirotinja i sud se nema kako naplatiti. Sve je prebacio na sina.

“Riječ je o velikoj vrijednosti spora predmeta koju je Radeljak sam postavio. Spor smo dobili, ali Radeljak je, po svemu sudeći, socijalni slučaj. Troškovi su 2015. bili 362,850 kuna, a u proteklih šest godina, sa zateznim kamatama, popeli su se na pola milijuna kuna. Prijedlog za ovrhu podnijeli smo 2019., no do danas moji troškovi nisu podmireni”, tvrdi odvjetnik Mijoč.