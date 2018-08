DETROIT SE OPRAŠTA OD KRALJICE SOULA: ‘Tužmi smo jer je Aretha otišla, ali smo sretni jer se oslobodila lanaca vremena’

Aretha Franklin, kraljica soula i prva žena u Kući slavnih rock’n rolla, umrla je u Detroit u četvrtak u 76. godini, a bit će pokopana 31. kolovoza

Vjernici baptističke crkve New Bethel u Detroitu gdje je službu vršio otac Arethe Franklin, odali su u nedjelju počast nedavno preminuloj “Kraljici soula”.

Jesse Jackson, političar, aktivist za ljudska prava i baptistički svećenik održao pogrebni govor svojoj staroj prijateljici. “Danas je dan veselja i tuge”, rekao je pastor Robert Smith tijekom obreda dok je jedna djevojčica plesala na glazbu gospela “Precious Lord” koji je Aretha Franklin pjevala na pogrebu Martina Luthera Kinga.

“Tužni smo jer je Aretha otišla, ali smo sretni jer se oslobodila lanaca vremena”, objasnio je.

U toj je crkvi Aretha Franklin snimila album “One Lord, One Faith, One Baptisme” i tamo je za Božić i Dan zahvalnosti dijelila obroke vjernicima i beskućnicima.

Vanjski zidovi crkve su ukrašeni balonima, buketima cvijeća, plišanim medvjedićima i rukom pisanim porukama.

Aretha Franklin, kraljica soula i prva žena u Kući slavnih rock’n rolla, umrla je u Detroit u četvrtak u 76. godini, a bit će pokopana 31. kolovoza. Pjevačica najpoznatija po hitovima “Respect” (1967) i “I Say a Little Prayer” (1968), oboljela je od raka 2010. godine. Posljednji put je nastupila u studenom prošle godine za fondaciju Eltona Johna u borbi protiv AIDS-a u New Yorku. Prije toga je pjevala u Philadelphiji u kolovozu. Opisujući nastup Friedman je tada poručio: ” Bila je to čudesna izvedba s obzirom na njezinu iscrpljenost i dehidraciju”.

Prva je žena koja je uvrštena u Rock and Roll Hall of Fame, 1987. godine. Tijekom svoje dugogodišnje karijere, Franklin je osvojila 18 Grammyia, uključujući jedan za životno postignuće. Godine 2005. predsjednik George W. Bush odlikovao ju je Predsjedničkom medaljom slobode, najvišom američkom civilnom nagradom.