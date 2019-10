DENISU BARTI SE ISPUNILA VELIKA ŽELJA: Za Božić će zapjevati s popularnim talijanskim glazbenikom

Denisovi roditelji tvrde da je njihov sin u Italiji vrlo poznat te da ga ljudi prepoznaju gdjegod se pojavi

Denisu Barti, pobjedniku “Supertalenta”, ispunio se san. Naime, dva dana prije Božića nastupat će s talijanskim kantautorom Erosom Ramzzottijem, prenosi 24sata. No, Denisu ovo nije prvi put da dijeli pozornicu s poznatim pjevačima. Nekoliko puta nastupao je sa Sašom Lošićem Lošom, frontmenom grupe “Plavi orkestar” te s talijanskim glazbenim velikanom Andreom Bocellijem.

“U Italiji je vrlo poznat. On ima i dosta videa na YouTubeu, pa ga ljudi prepoznaju gdje god se pojavi. To je divno. Drago mi je što ga ljudi zovu i traže da pjeva. Recimo, kad smo u Italiji, odmah mu naprave tri-četiri gaže i on po 15 minuta otpjeva po klubovima, kafićima… Njega to uveseljava”, poručuju njegovi roditelji te dodaju da se na negativne komentare ne obaziru. Tvrde da je njihov sin pomogao mnogim ljudima jer je svojim nastupom i prijavom u show dokazao da treba imati vjere u sebe.

“Ja sam borac. Ne odustajem tako lako. Nagradu od 200.000 kuna ćemo darovati. Pola novca ići će za bolesnu djecu u Hrvatskoj i pola za potrebitu u Bosni i Hercegovini”, rekao je Denis.

