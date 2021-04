DEMI LOVATO OBJAVILA SLIKU NA KOJOJ JE POTPUNO GOLA: Brzo izbrisala, ali bilo je prekasno – nije ju spasio ni izazovni video

Na svom Instagram storiju, Demi Lovato podijelila je video, po svemu sudeći iz svoje kupanice, u kojem se hvali trbušnjacima – zumirajući na prsa na kojima su dva srca sa psićima.

„Štenci i piercinzi“, napisala je u statusu, a kasnije dodala i opis „ono kad se probudiš osjećajući se seksi“.

No, nekoliko minuta prije tog storyja, kontroverzna pjevačica objavila je fotografiju koja je podigla puno prašine. Podijelila je, naime, fotografiju donjeg dijela tijela na kojoj je potpuno gola. U roku od nekoliko minuta sliku je obrisala, ali s obzirom na 1,2 milijuna fanova, naravno da su društvenim mrežama počeli kružiti screenshotovi.

To je, očekivano, izazvalo i žestoku raspravu među lovaticima, kako si tepaju Demini vjerni obožavatelji.

„Čini mi se da, kad god se pojavi nešto loše o Demi Lovato, ljudi to spremno objavljuju bez da istraže pozadinu. Uvijek je nešto iza priče“, zbori jedan fan, dok drugi ističe: „Ne možeš sebe zvati lovaticom ako dijeliš fotografije gole Demi Lovato i pričaš o tome. To je očito bila pogreška koju je odmah obrisala. Nemojmo je podsjećati na nju“.

I feel like whenever There’s a bad article about Demi lovato people are quick to drag her and never look further into it. There’s always more to a story.

— The Art Of Starting Over 🦋 (@Jamarfaison) April 26, 2021