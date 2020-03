DEAN KOTIGA PRESRETAN ZBOG BROJA 100.000: ‘Svi moraju slaviti! Neka se masovno pročuje i neka bude ludilo…’

View this post on Instagram

SLAVLJE. MOŽE. ZAPOČETI. . Danas slavimo 100K Instagram sljedbenika i ulazak u BAŠ ono najviši rang ne samo lokalnog, ne samo regionalnog, nego i – nemojmo se lagati – globalnog influencanja!! 100 tisuča sljedbenika brojka je koja se ne vidja baš svaki dan, ali samo dokazuje da kao što je u “Bibliji” rekao Noa kad je radio Noinu barku: “treba vjerovati u sebe pa češ možda uspjeti”!!! . Molim vas, kao Boga vas molim, obavijestite sve svoje prijatelje i neprijatelje i susijede i supofarbane o ovom velikom jubileju, jer večeras SVI MORAJU SLAVITI!!! U ovim teškim i nadrealnim vremenima neka ovo bude utjeha za svih nas, i neka nas barem malo oraspoloži sve to, i neka s jednom-dve-tri-šest rakije feštamo zajedno i slavimo dugo u noč u proljetnu snježnu bijelu noč!! Nek se masovno pročuje i nek bude LUDILO!!!! I nek se polome sve čaše od kristala!!!!!!!! . Hvala vam puno na svoj silnoj podršci koju mi pružate od svibnja 2019. naovamo naonamo kad smo svi zajedno krenuli u ovu veliku avanturu zvanu INFLUENC. Hvala vam na miljardu poruka i videa osmijeha i razumijevanja, hvala vam na ludjačkom slavlju koje je tjednima trajalo kada smo slavili 50K, hvala vam na tolikim komentarima, preporukama, zahvalama, potpori, ukratko, hvala vam na SVEMU!!! Hvala i mojim brojnim kolegama i kolegicama influencerima i influencericama, i onima koji su tu bili i još uvijek jesu zajedno sa mnom, pružavši mi veliki i kontinuirani support kao što su @maja_bajamic, @8rasta9, @elladvornik, @juraj_sebalj, @antonijablace, @puzoviceva i ostali, i onima koji nikad nisu pružili nikakav support ali od kojih sam isto tako mogao puno puno puno puno puno jako mnogo masu naučiti o svemu ovome kao što su @xoxosonjakovac, @paulasik, @hana, @andreaandrassy, @knolldoll, sestre @marijameglaj i @petrameglaj i ostali, hvala i forumaši(ca)ma i potjeraši(ca)ma i roditeljima i svima – SVE VAS PODJEDNAKO VOLIM, SVE, I SVIMA SKUPA VELIKA I ISKRENA HVALA JER OVO SE DOGADJA SAMO JEDNOM U ŽIVOTU!! . Naravno, nečemo tu stati, nego odmah pozivam sve ljekarnike i vatrogasce da se pridruže i da več nočas svi zajedno napadamo 100,1K Instagram sljedbenika!!!!! . Fotka je provučena kroz legendarni Aden filter. #celebration