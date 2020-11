DEAN DVORNIK ZBOG PANDEMIJE ODSELIO U AMERIKU GDJE VOZI KAMIONE: ‘Radni dan mi traje i po par dana…’

‘Mislim da su se kladili kako ću dati otkaz čim dođem, ali to se nije dogodilo. Imam ja iskustva s dugim vožnjama, dobro to znaju svi glazbenici koji su išli na svirke sa mnom. Uostalom, nekad sam radio kao taksist, tako da sam znao u što se upuštam’, ispričao je Dean

Splitski glazbenik Dean Dvornik već nekoliko mjeseci živi u Chicagu i radi kao vozač kamiona. Situacija s koronavirusom utjecala je na njegova primanja te je odlučio prihvatiti ponudu prijatelja i počeo voziti za “Midwest Freight Express INC”. Vlasnik tvrtke je bosanski poduzetnik Begzudin Livadić. “Begzo je rekao kad smo kratko popričali: “Idi, potpiši ugovor i sutra voziš!” Tako je i bilo”, ispričao je Dean za Slobodnu Dalmaciju.

“Mislim da su se kladili kako ću dati otkaz čim dođem, ali to se nije dogodilo. Imam ja iskustva s dugim vožnjama, dobro to znaju svi glazbenici koji su išli na svirke sa mnom. Uostalom, nekad sam radio kao taksist, tako da sam znao u što se upuštam. Vlasnik tvrtke mi je rekao da je iz Zagreba za Ameriku krenuo 1997. godine sa samo 50 dolara u džepu, stigao je tamo s njih 20. Danas u svom vlasništvu ima 60 kamiona i 30 kombija, a za njega radi 130 vozača i još njih 20 u administraciji. Ima i vozača koji za njega voze svoja vozila”, rekao je Dvornik

‘Radni dan mi zna trajati i po nekoliko dana’

Otkrio je da mu radni dan zna potrajati i po nekoliko dana.

“Budim se oko sedam i pol, osim ako me dispečer ne probudi ranije. Prije spavanja u torbu stavim stvari da ne moram to raditi ujutro. Dobijem podatke o teretu, adresu preuzimanja i istovara. Sjedam u kamion te nakon utovara upišem adresu na koju idem. Nekad mi radni dan zna trajati i nekoliko dana. Jer kad, primjerice, odem u saveznu državu Tennessee, vozim se i do deset sati, što je oko tisuću kilometara. Kad iskrcam teret, normalno da se natrag neću vraćati prazan, nego čekam da uskoči neka nova vožnja koja ne treba nužno biti za Chicago. Može se dogoditi da ću voziti za Cincinnati, 500 kilometara udaljen od Chicaga. Dođem tamo, prespavam u vozilu negdje na odmorištu ili na benzinskoj, čekajući novu turu. Dosta vozača vozi i do 1200 kilometara dnevno, ali ja ne idem u te cifre; ipak se triba čuvat, nije u šoldima sve”, rekao je.

U Chicagu se osjeća kao kod kuće jer je tu kao tinejdžer proveo sedam godina, a u tom gradu žive i njegova kći Arijana i sin Boris. Dvornik tvrdi da mu udaljenost od rodnog grada ne pada teško.

“Zahvaljujući internetu stalno sam u kontaktu sa svojima u Splitu. Svijet je postao stvarno malen, danas neki ljudi znaju zbog posla letjeti iz Amerike u Europu pa natrag, sve to u jednom tjednu. Više nije toliko skupo ni letjeti ovamo, karta se može izvan sezone kupiti već za 500 dolara, pa i manje. Sad mogu reći da živim u Americi jer imam zelenu kartu, adresu prebivališta, vozačku, socijalni broj, posao… Iako sam i dalje vezan za Hrvatsku, pa mi tako 15. studenoga, na internetskim platformama izlazi digitalni album Let’s move on. U Split se vraćam krajem ovog mjeseca, tu ću provesti zimu, a onda se na posao u Chicago opet vraćam 27. ožujka”, zaključio je.