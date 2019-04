DAVID BECKHAM UPOZORIO NA VAŽAN PROBLEM: Javnosti se obratio na čak devet jezika

Glasnogovornica organizacije Malaria No More UK objasnila je da svaki jezik predstavlja dio svijeta pogođen malarijom

Britanska nogometna zvijezda David Beckham zvijezda je globalne kampanje protiv malarije lansirane u utorak putem videoporuke koja daje privid da se on obraća na devet jezika, uključujući afričke jezike svahili i joruba, ali u čemu mu pomaže umjetna inteligencija.

‘Progovorio’ na devet jezika

U 55-minutnom video isječku Beckhamova se poruka miješa s muškim i ženskim glasovima osoba koje su preživjele malariju i liječnika i poziva ljude da daju svoj glas peticiji na internetu koja treba svjetskim čelnicima skrenuti pozornost na malariju prije konferencije predviđene za listopad. Autori filma služili su se tehnologijom videosinteze i postigli učinak da se umirovljeni nogometaš obraća publici na devet jezika.

“Malarija mora umrijeti, kako bi milijuni mogli živjeti”, slogan je kampanje u kojoj poruku Beckham izgovara na engleskom, a slijede inačice na španjolskom, arapskom, francuskom, hindskom, mandarinskom, svahiliju, zatim jeziku kinyarwanda kojim se govori u Ruandi te nigerijskom jeziku yoruba. Glasnogovornica organizacije Malaria No More UK objasnila je da svaki jezik predstavlja dio svijeta pogođen malarijom.

Smrtonosna bolest

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) pokazuju da malarija ubija svake godine 435.000 ljudi, ponajviše u Africi gdje djeca do pet godina čine 61 posto žrtava. U zadnjem izvješću o malariji WHO je procijenio da je u 2017. bilo 219 milijuna oboljelih, što je porast u odnosu na 217 milijuna 2016., te traži globalne napore da se bolest iskorijeni do 2030. Svjetska konferencija u Parizu u listopadu trebala bi prikupiti najmanje 14 milijarda dolara od vlada, filantropa i poslovnih ljudi u borbi protiv malarije, AIDS-a i tuberkuloze.

“Neprihvatljivo je da malarija još ubija jedno dijete svake dvije minute i zato dodajte vaš glas peticiji”, poručuje 43-godišnji Beckham.