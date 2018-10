DARKO RUNDEK ODGOVORIO NA VJEČNO PITANJE: Napokon otkrio je li njegov hit ‘Ena’ zaista o Eni Begović

Godinama se šuška o tome da je poznata pjesma Haustora napisana za Enu Begović, a sada je pjevač riješio misterij

Darko Rundek je za srpski Kurir odgovorio na pitanje svih pitanja i otkrio govori li njegova pjesma Ena, koju je izvodio s bendom Haustor, zaista o glumici Eni Begović.

“Puno puta su me pitali tko je bila ta Ena. Je li to možda bila Ena Begović, ali nije… Nažalost, to nije bila Ena Begović, ali to je bila super tema za razne tabloide. Mislim, u to vrijeme smo puno izlazili, svaku večer smo bili vani, naravno da je tu bilo djevojaka koje su bile u istom društvu. Bilo mi je drago da se možemo družiti, ali nijedna od njih se zapravo nije zvala Ena”, rekao je Rundek.

Iako će noge razočarati objašnjenje zašto je pjesma upravo o Eni, razlog je vrlo jednostavan.

“Za pjesmu je bilo dobro da se zove Ena jer se rimuje sa žena”, rekao je Rundek.