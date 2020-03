DARKO RUNDEK OBRADIO SVOJ HIT KAKO BI POSLAO VAŽNU PORUKU: ‘Ovaj refren traje 20 sekundi…’

Rundek je upozorio na važnost temeljitog pranja ruku za vrijeme pandemije

Darko Rundek obradio je refren svoje pjesme “Ruke” kako bi upozorio na važnost pranja ruku kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusom.

“Ovaj refren traje 20 sekundi, ako ga pjevušite u glavi ili naglas, to je taman vrijeme potrebno da ih dobro operete”, poručio je Rundek u kratkoj snimci koju je podijelio na svojoj službenoj stranici na Facebooku. Na njoj se vidi Rundek s gitarom koji pjevuši obradu svog hita. “Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. Ne boj se muke, to što perem, to su ruke”, otpjevao je Rundek na snimci koja ima više od 106.000 pregleda.

Video je objavio na svom Facebooku.