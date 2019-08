DARKO LAZIĆ PROLAZI KROZ AGONIJU, SVE JE IZNENADIO POTRESNIM PRIZNANJEM: ‘Osjećam da nema pomaka i to me užasava’

Nakon kobne nesreće pjevač je mjesece proveo po raznim rehabilitacijskim centrima, a prošao je sve moguće terapije

Ni nakon skoro godinu dana od stravične prometne nesreće u kojoj je za dlaku izbjegao smrt, pjevač Darko Lazić nije se oporavio. Slomljena zdjelica mu je srasla, izvadili su mu slezenu, ugrađen mu je i umjetni kuk, no desno stopalo uopće ne osjeća, piše Alo.

“Svi kažu da će biti bolje, ali ja u to ne vjerujem. Osjećam da nema pomaka i to me užasava, ali šta je tu je. Ne mogu se ubiti” rekao je Darko ekskluzivno za VIP magazin.

Nakon kobne nesreće pjevač je mjesece proveo po raznim rehabilitacijskim centrima. Prošao je sve moguće terapije, od kineziterapije preko fizikalnih, pa sve do hidroterapije.

Želja za ozdravljenjem jača je od svega

Uspio je izaći iz invalidskih kolica te povratiti mišićnu masu, no kretanje mu otežava desno stopalo koje uopće ne može micati.

“Kada je o Darkovom stopalu riječ, teško da će se situacija znatno popraviti jer su živci u njemu uslijed nesreće potrgani i prekinuti. Znamo da se oni ne obnavljaju ili bar jako teško” rekao je za VIP jedan od pjevačevih liječnika.

Tvrdi da su iscrpili sve metode liječenja, no nisu postigli željene rezultate. Unatoč tome, Darko još uvijek dolazi na fizikalne terapije te iščekuje barem malene pomake na bolje.