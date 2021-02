DARKO LAZIĆ OPET DIVLJAO AUTOMOBILOM PO CESTI: ‘Ovaj Lazić je lud i opasan čovjek! Zamalo što prošli put nije poginuo i opet radi isto!

Darko je u listopadu 2018. godine imao tešku prometnu nesreću zbog prebrze vožnje u alkoholiziranom stanju

Srpski pjevač Darko Lazić ponovo divlja za volanom i to bez vozačke dozvole, piše Kurir. Naime, on je na svom Instagram Storyju objavio snimku iz svog automobila na koji se vidi kako je vozio 160 kilometara na sat, a do kraja videa prešao je i tu brzinu.

“Ide gas!”, napisao je Darko u opisu snimke na kojoj se u pozadini čuo muški glas koji ga je upozoravao da počne kočiti kada je prešao brzinu od 160 kilometara na sat. “Koči, koči!”, kazao je suvozač.

Taj video izazvao je pravu buru negativnih komentara na Twitteru, piše Kurir.

“Ovaj Lazić je lud i opasan čovjek! Zamalo što prošli put nije poginuo i opet radi isto!”, “Darku Laziću odmah oduzeti vozačku i smjestiti ga iza rešetaka. Netko će nastradati zbog njega!”, “Ovog luđaka samo treba po džepu. Sram ga bilo!”, samo su neki od komentara.

