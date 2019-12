DARKO LAZIĆ IMA JOŠ JEDNO DIJETE? ‘To je bio pravi kaos, obična večer pretvorila se u utvrđivanje očinstva’

Na Darkov koncert u Njemačkoj banula je djevojka koje tvrdi da s pjevačem ima trogodišnjeg sina za kojeg on ne zna

Darko Lazić poslije prometne nesreće promijenio je život iz korijena, no po svemu sudeći žene iz njegove prošlosti će mu doći glave, piše Espreso.

Naime, pjevač je nedavno doživio veliku neugodnost kada mu je nepoznata djevojka banula na nastup u Njemačkoj tvrdeći da je on otac njenog trogodišnjeg sina. Izvor blizak pjevaču za Espreso je rekao kako je ona inzistirala da popriča s Lazićem, no osiguranje ju je u tome spriječilo.

“To je bio pravi kaos. Sasvim obična večer pretvorila se u utvrđivanje očinstva. Na ulazu u klub primijetila sam djevojku koja je pravila scenu i inzistirala da je odvedu do Darka. Govorila je da ga mora hitno vidjeti, jer mu mora nešto važno kazati i to mora učiniti baš večeras. Bila je vrlo uznemirena i prepirala se sa zaštitarima.

Darko je ostao u čudu

Ljubazno su joj pokušavali objasniti da to nije mjesto za raščišćavanje intimnih stvari i zamolili je da ne pravi problem ili će biti prisiljeni pozvati policiju. Tada je rekla da samo želi da Lazić zna da ima još jedno dijete te da nikako ne može doći do njega. Molila je i kumila da je puste, ali to nitko nije shvatio ozbiljno”, ispričao je te dodao kako su Darka obavijestili o tome i on je ostao u čudu.

“Darko je rekao da nema izvanbračne djece, a da ih ima, sve bi ih priznao. I on se uplašio da mu neko nešto ne namješta i zahvalio im je što tu ženu nisu pustili blizu njega, jer se želio skoncentrirati na nastup, a ne razmišljati o glupostima.

Toj djevojci rekli su da će morati naći drugi način da dođe do Lazića te da on ne poznaje nikakvu Jasminu iz Frankfurta i da su to izmišljotine. Pjevač nije mogao vjerovati u to na šta su žene spremne i kako koriste djecu za manipulaciju”, rekao je izvor.

Darko Lazić se još nije oglasio kako bi razjasnio tu cijelu situaciju.