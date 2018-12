DARA BUBAMARA OSTAVILA 17 GODINA MLAĐEG DEČKA: Razlog zbog kojeg je to učinila stvarno je nevjerojatan

Pjevačica je odlučila je da nakon dva neuspjela braka više neće pred oltar pa se odlučila posvetiti karijeri

Dara Bubamara prekinula je sa svojim 17 godina mlađim dečkom, košarkašem Nemanjom Bezbradicom, i to nakon što ju je zaprosio, prenosi Blic. Izvor blizak pjevačici tvrdi da je bila zaljubljena, no da nije bila spremna za brak. “Odlučila ga je ostaviti onog trenutka kad ju je pitao da se uda za njega jer je shvatila da ne žele istu budućnost. On želi brak i obitelj, a njoj je na prvom mjestu karijera”, kaže izvor.

Srpska folk zvijezda iza sebe ima već dva propala braka pa je odlučila da se više neće udavati, Nemanju je o tome već prije obavijestila pa ju je njegov potez neugodno iznenadio. S bivšim mužem Milanom Kesićem Dara ima sina Konstantina, a od prvog supruga, Lazara Dugalića Lakija, razvela se nakon samo šest mjeseci braka.